انتقادات واسعه للرئيس الفرنسي ماكرون بعد خطابه بخصوص الاسلام

2020/10/03 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في ليه موروه بضواحي باريس، إن على فرنسا “التصدي للانعزالية الإسلامية” الساعية إلى “إقامة نظام مواز” و”إنكار الجمهورية”، عاداً الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم”.وقال ماكرون خلال عرضه … Readmore

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