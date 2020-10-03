قائد شرطة كرمانشاه يعلن اغلاق منفذ خسروي الحدودي مع العراق

2020/10/03 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه غرب ايران العميد علي اكبر جاويدان عن اغلاق منفذ خسروي الحدودي مع العراق، داعيا المواطنين لعدم التوجه ا...

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