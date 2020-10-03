روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار

2020/10/03 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس حسن روحاني اليوم السبت مرة اخرى ان جميع المعابر الحدودية مع العراق مغلقة امام الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا المواطنين الى عدم التو...

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