العراق دخل مرحلة ’التفشي المجتمعي’ بفيروس كورونا

2020/10/03 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الصحة العالمية إن العراق دخل ما يسمى بمرحلة "التفشي المجتمعي" بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرة من تفشي الوباء في عموم البلاد....

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