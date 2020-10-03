نائب كردي: الأغلبية السياسية مع الدوائر الوسطية

2020/10/03 | 11:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، السبت ، ان كتلته مع توجه الأغلبية السياسية في تحديد شكل الدوائر الانتخابية بشرط ألا تتعدى ثلاث دوائر انتخابية لكل محافظة ، لافتا إلى أن الأغلبية السياسية مع الدوائر الوسطية.وقال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “غالبية القوى السياسية مع الدوائر الوسطية أن لا تتعدى في بعض المحافظات الكبيرة اربع دوائر انتخابية”.وأضاف أن “توسيع الدوائر لاينصف القوى الصغيرة وسيحرمها من دخول مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “القوى السياسية لازالت منقسمة بشأن طبيعة تقسيم الدوائر الانتخابية”.



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