الهند تصبح ثالث بلد في العالم من حيث وفيات كورونا

2020/10/03 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند حاجز مئة ألف حالة السبت لتصبح ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، يتجاوز هذه العلامة القاتمة وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء.

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