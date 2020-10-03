مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية بعد إصابة ترامب بكورونا.. النفط يهوي بأكثر من 4% عند التسوية

2020/10/03 | 11:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% عند التسوية مسجلة ثاني خسارة أسبوعية بعد إصابة الرئيس الأميركي ترامب بفيروس كورونا ما أحدث ضعفاً في الإقبال على الأصول عالية المخاطر في ظل زيادة في الإنتاج العالمي من الخام.

ونزل خام برنت 1.66 دولار، بما يعادل 4.1%، إلى 39.27 دولار للبرميل عند التسوية.



وعلى أساس أسبوعي، هبط برنت 7%، بحسب وكالة رويترز.

وجرت تسوية الخام الأميركي بتراجع 1.67 دولار، أو 4.3%، إلى 37.05 دولار، وبانخفاض أسبوعي8%.

والخامان القياسيان كلاهما منخفضان للأسبوع الثاني على التوالي.

وتكبد كلا الخامين القياسيين برنت والأمريكي الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي.



وجاءت الضبابية التي تكتنف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي إلى جانب سلسلة من مباعث القلق التي من بينها بيانات ضعيفة للبطالة في الولايات المتحدة وزيادة في الإمدادات من كبار منتجي النفط في العالم.

أثار إعلان ترامب إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا موجات بيع في أسواق الأسهم حول العالم.

كما زاد الضغط على السوق بفعل تنامي المعروض.



فقد أفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن شركات الطاقة الأمريكية زادت حفارات النفط والغاز العاملة في الأسبوع الأخير، وهو مؤشر على أن زيادة في المعروض قادمة.

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