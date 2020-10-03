رئيس الجمهورية يصدر بياناً في الذكرى الثالثة لرحيل جلال طالباني

2020/10/03 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس الاسبق مام جلال طالباني.

وفي ما يلي نص البيان:

“مرت ثلاثةُ اعوامٍ على رحيل الزعيم الوطني الكبير مام جلال، وما زلنا نستذكر مآثره، ونستحضر أفكاره النيّرة وحكمة هذا المعلم الكبير، فمهما تمر السنوات على رحيله تبقى تجربته وحكمته مصدر إلهام لنا.

إن الاخلاص والوفاء لمام جلال ونهجه يكون قبل كل شيء باحترام الثقافة السياسية التي أفنى عمره من اجلها، والدفاع عن المدرسة الكبيرة التي خلفها وراءه، واستطاع بنضاله وكفاحه من حماية حقوق الشعب الكردي وتحرير العراق من الدكتاتورية.

اليوم وفي خضم الازمات التي نعيشها في العراق وفي إقليم كردستان، نجد أنفسنا أحوج ما نكون لمبادئه في جمع الكلمة ونبذ الخلاف وتوحيد المواقف، لتجاوز الازمات بمسؤولية مشتركة من اجل خدمة المواطنين جميعا.

في هذه المناسبة أؤكد على أن الميراث السياسي للزعيم مام جلال، أكبر من أن يوضع في أُطرٍ حزبية ضيقة، لكونه يشكل جزءاً مهماً من التاريخ السياسي لوطننا، حتى اصبح القدوة، ورمزاً للنضال والكفاح بكل معنى الكلمة.

في الذكرى الثالث لرحيل الزعيم مام جلال، ابعث تحية لروحه الطاهرة، وأدعو الله تعالى أن يجزيه في جنة الخلود على نضاله وكفاحه”.

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