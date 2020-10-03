الصدر يدعو المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والحفاظ على السلم الأهلي

2020/10/03 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رسالة إلى متظاهري تشرين بمناسبة ذكرى الانتفاضة الأولى، قدم فيها سبع نصائح إلى جميع المتظاهرين….

ودعا الصدر في تغريدة على تويتر المتظاهرين بكافة توجهاتهم إلى انتظار موعد الانتخابات المبكرة بقانون ٍ انتخابي عادل وعدم زج العراق في طريق العنف… كما دعا الصدر المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية والشرع والأعراف، فضلا على الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الاستعانة بدول خارجية….



هذا وطالب الصدر المتظاهرين بالتحلي بالحكمة وعدم زج العناوين الثائرة والشخصيات الناشطة بعنوان ٍ سياسي علني أم سري على الإطلاق.

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