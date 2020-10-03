يونامي: نتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام

2020/10/03 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” أنها تتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام.

وفي تغريدة على تويتر، قالت يونامي إن الحياد والاستقلال في صميم تفويض الأمم المتحدة مشيرة الى ان عملها في العراق ليس استثناءً، والحوار هو الحل الوحيد، والتخويف والعنف ليسا الطريق للمضي قدماً.

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