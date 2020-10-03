2020/10/03 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت اللجنة المالية النيابية صرف رواتب شهر أيلول خلال الأسبوع الحالي، في حين أرجعت مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين، الى نقص السيولة لدى الحكومة.

وأكدت اللجنة أن الحكومة ستتجه الى سحب وديعة من البنك المركزي أو المصارف..



هذا وتوقعت اللجنة تمرير قانون الاقتراض المحلي بالرغم من وجود بعض المعترضين، حيث لا يوجد حل بديل لدى الحكومة لتوفير السيولة المالية في الوقت الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: توزيع الرواتب الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: توزيع الرواتب الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).