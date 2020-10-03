نقلت رسالة أميركية.. “المعلومة” تكشف تفاصيل لقاء بلاسخارت مع رئيس اركان الحشد الشعبي

2020/10/03 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , جانب من تفاصيل لقاء ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جنيين بلاسخارت مع رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي, مؤكدا ان اللقاء جرى بموافقة وعلم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي .وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “اللقاء الذي جرى امس الجمعة بين رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي مع ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جنيين بلاسخارت كان بموافقة وعلم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لكون الحشد جزء من المؤسسة العسكرية ” .وأضاف ان ” ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة نقلت رسالة من الجانب الأمريكي لتدخل الحشد والتوسط لدى الفصائل لاقامة هدنة لمدة شهرين وعدم التعرض للامريكان”.وانتقدت العكيلي “الهجمات الإعلامية لهذا اللقاء وان كل ما قيل لايصب بمصلحة البلاد امنيا”، مشيرا إلى أن “اللقاء يؤكد بان الأمم المتحدة اصبحت تعي دور الحشد الشعبي في التاثير على الوضع الأمني والعمل على استقرار البلاد”.



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