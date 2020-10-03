العراق ثانيا.. طهران: حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ 30 مليار دولار خلال 6 اشهر

2020/10/03 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …اعلن رئيس دائرة الكمارك الايرانية مهدي ميراشر أن حجم التجارة الخارجية الايرانية مع اكبر شركائها بلغت أكثر من 30 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة التقويمية الإيرانية الحالي التي بدأت منذ 21 آذار الماضي .ونقلت وكالة مهر في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ميراشر قوله إن ” حجم تجارة إيران مع الصين والعراق والإمارات وأفغانستان وتركيا بلغ 30.34 مليار دولار في فترة الستة أشهر من السنة الايرانية الحالية”.واضاف أن ” حجم الصادرات الايرانية الى تلك الدول قد بلغ 10.4 مليار دولار في نفس الفترة “، مشيرا الى أن ” الصين استحوذت على الحصة الاكبر بنسبة 27.3 بالمائة تليها العراق بنسبة 21.9 بالمائة والامارات بنسبة 14.2 بالمائة ثم افغانستان بنسبة 8.1 بالمائة وتركيا بنسبة 5.3 بالمائة “.واوضح انه ” تم تخليص أكثر من 16 مليون طن من البضائع الأساسية بقيمة 16.7 مليار دولار من الجمارك الإيرانية في الأشهر الخمسة الماضية، فيما كانت أهم خمسة مصادر للواردات خلال هذه الفترة هي الصين بـ 4.295 مليار دولار ، والإمارات بـ 3.961 مليار دولار ، وتركيا بـ 1.814 مليار دولار ، والهند 1.097 مليار دولار ، وألمانيا بقيمة واردات 835 مليون دولار”.وبين أن ” الصين استحوذت على أكثر من 25.6 في المائة من إجمالي واردات إيران ، تليها الإمارات وتركيا والهند وألمانيا بنسبة 23 في المائة و 10.8 في المائة و 6.5 في المائة و 5 في المائة على التوالي”.



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