اعتراف تركي بشأن طريقة إحصاء حالات كورونا يثير انتقادات دولية

2020/10/03 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن هناك تشكيكا بأعداد المصابين بفيروس كورونا في تركيا، بعد أن صرحت الحكومة بأنها لا تحسب الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

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