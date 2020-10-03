القنصلية الامريكية: مام جلال كان مرشدا حكيما وشجاعا

2020/10/03 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القنصلية الامريكية في اقليم كوردستان ان فقيد الامة الرئيس مام جلال كان مرشدا حكيما وشجاعا في قيادة العراق في الظروف الصعبة.

وقدمت القنصلية في بيان لها اليوم السبت 3/10/2020، تعازيها لشعب اقليم كوردستان والعراق بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، مشددا على ان الرئيس مام جلال أظهر الحكمة والشجاعة في ادارة العراق في اصعب الظروف والتحديات.

PUKmedia / عن القنصلية الامريكية في اربيل ‌

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