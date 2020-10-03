بيان المكتب السياسي بذكرى رحيل فقيد الامة

2020/10/03 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يأتي نص بيان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بالذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال:

الاخوة والاخوات الاعزاء

شعب كوردستان المناضل

قبل 3 سنوات وفي خريف مثل هذا اليوم، خسر شعب كوردستان وجميع العراقيين والعملية الديمقراطية والسلام والتعايش في بلدنا مرشداً بارزاً ومناضلاً وبيشمركة لاكثر من نصف قرن في النضال التحرري والديمقراطي، وودع العراق الديمقراطي الفيدرالي الاتحادي اول رئيس جمهورية منتخب شعبياً نحو مسيرة الخلود.

في يوم 3/10/2017، توقف القلب الكبير والحنون للرئيس مام جلال مرشد الثورة الجديدة والامين العام للاتحاد الوطني الكورستاني في المانيا، آخر محطة للعلاج واستراحة المقاتل الصنديد ورحل عنا الى الابد.

رحيل الرئيس مام جلال احزن جميع انحاء كوردستان والشعب العراقي بجميع مكوناته بل مجمل التحرريين والديمقراطيين ومحبي السلام في العالم.

الرئيس مام جلال ولمدة اكثر من نصف قرن ناضل بشكل شامل ودون كلل او ملل لترسيخ الحقوق القومية والديمقراطية المشروعة لشعب كوردستان واتباع الخيار الديمقراطي والعدالة والتعايش في العراق التعددي.

في الثورة ونضال البيشمركايتي، مام جلال كان نموذجاً كبيرا وعظيما لمرشد الثورة الدقيق والقوي وصاحب المعنويات العالية.



التجربة النضالية الكبيرة لمام جلال ومنذ مراحل النضال الصعبة وانطلاق الثورة وصولا الى تسجيل الملاحم والبطولات ومن هناك الى المفاوضات السياسية والدبلوماسية وفي النهاية الى المآسي التي وقعت على شعبنا، وتغييرها نحو النهوض وانتفاضة اذار 1991 ومراحل كوردستان المحررة، هي تجربة فريدة ونوعية، وفي جميع مراحلها كان الرئيس مام جلال صاحب رؤية واخلاق وطنية وقومية عالية.

في النضال الدبلوماسي، مام جلال شخصية فريدة في تاريخ الكوردايتي المعاصر ولغاية النضال التحرري لشعوب المنطقة وعلاقاته على مستوى شعوب الشرق الاوسط والعالم العربي وقارة آسيا والغرب وضعت الحجر الاساس للمكاسب الدبلوماسية التي اكدت شرعية وأصالة القضية الكوردية في الشرق الاوسط.

الشعب العراقي المظلوم

النضال السياسي والثوري للرئيس مام جلال كان كان قائماً على دعائم متينة في تعزيز الديمقراطية في البلاد وضمان التطلعات القومية لشعب كوردستان ومن اجل هذا انتصرت خارطة الطريق الديمقراطية والتعددية والتي كانت خارطة طريق العراق الديمقراطي الفيدرالي.

في آخر محطة من حياته السياسية عمل الرئيس مام جلال كحام للدستور دائما من اجل تقريب الاطراف السياسية والمكونات وتثبيت التوافق والوئام بينها، وبذل جهوداً كبيرة وكان نقطة التجمع وراعي التوازن لذا اطلق عليه لقب (صمام أمان) العراق.

شعب كوردستان عامة

ان خارطة طريق بلد ديمقراطي فيدرالي حُفظ فيها الحقوق القومية للكورد في العراق، اصبحت نموجاً ملائماً لجميع اجزاء كوردستان، بحيث يكون مبعث الهام لباقي اجزاء كوردستان في النضال الديمقراطي والسلمي والحقوقي وبهذا ومع دعم النضال التاريخي لشعبنا ظهرت ولمعت ابعاد كوردستان بجهود ونضال الرئيس مام جلال أكثر وأكثر.

الرفاق في الاتحاد الوطني البيشمركة الابطال لنهج الاعمار للرئيس مام جلال، المناضلين من النساء والشباب ومثقفي طريق حرية الرأي وطريق حق تقرير المصير

اليوم يحتاج اتحادنا وشعبنا ومسيرة الديمقراطية في المنطقة الى حكمة وتجربة ورؤية الرئيس مام جلال اكثر من اي وقت مضى، رؤية غنية بالثرات السياسي والارث الثوري يستطيع الجميع تعلم الدورس منها، لكن لاعضاء الاتحاد الوطني حق وواجب لاعضاء الاتحاد الوطني وحق وواجب كوردستاني ديمقراطي يرتبطون به ويلتزمون ويسيرون على خطاه بل ويغنوه ايضا.

القيادة الجديد للاتحاد الوطني وبعد مؤتمر التجديد وفية لذلك النهج وطريق الاعمار الذي وضع الرئيس مام جلال خارطته، فمن الواجب ان نقوم في هذه الذكرى بتجديد العهد الاتحادي على ان تكون فلسفة الرئيس مام جلال قبلة نضالنا.

يبقى طريق ونهج الرئيس مام جلال وجميع الشهداء ومناضلي الاتحاد الوطني عامراً ومستمراً لحين ترسيخ جميع امنيات والاهداف القومية والديمقراطية لشعب كوردستان.

تحية للروح الطاهرة لمرشدنا ورئيسنا التاريخي مام جلال

الخلود لجميع شهداء الاتحاد الوطني وشعب كوردستان

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص ‌

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