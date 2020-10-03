2020/10/03 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية أن العجز المالي في العراق مؤقت، كونه يمتلك موارد كثيرة وأن العجز الحالي هو عجز مؤقت وليس ثابتا….

مقرر اللجنة أحمد الصفار قال في بيان إن ما يمر به العراق هو عجز مؤقت إلا أنه محرج للحكومة والبرلمان نتيجة التأخر بدفع رواتبِ شهر أيلول لأكثر من ستة وأربعين يوما داعيا إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب، والى عدم انتظار إرسال مشروع الموازنة الى مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تدعو إلى الاستدانة الفورية من المصارف لدفع الرواتب المتأخرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تدعو إلى الاستدانة الفورية من المصارف لدفع الرواتب المتأخرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).