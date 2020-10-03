2020/10/03 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل139حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ383مسحة جديدة تبين بان 139منها موجبة اي مصابة بينها 7 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”135حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 10329حالة فيما حالات الشفاء بلغت 9223وحالات الوفاة 212حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن تسجيل 139حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 للكوادر الصحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن تسجيل 139حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 للكوادر الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).