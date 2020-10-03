الدفاع المدني يخلي ٣٢ نزيلا من فندق تعرض للحريق في كربلاء 

2020/10/03 | 11:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، السبت، عن إخلاء ٣٢ نزيلا بأحد فنادق المحافظة بعد نشوب حريق في داخله.وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة العميد طاهر حميد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء ٣٢ نزيلا من فندق جنة الامير بالقرب من المخيم الحسيني بعد نشوب حريق فيه”.واضاف حميد ان “الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده للبنايات المجاورة، فيما لم تسجل اية اصابات او خسائر بالارواح”، مبينا أن “الادلة الجنائية بدأت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث”.



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