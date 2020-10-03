المشكلات تتوالى على زيدان.. اصابة جديدة تضرب ريال مدريد

2020/10/03 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اصابة مدافعه ألفارو أودريوزولا، بقدمه اليمنى.

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