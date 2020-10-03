ارتفاع طفيف للدولار في سوق العراق.. قائمة بسعر الصرف في بغداد والمحافظات

2020/10/03 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار في الاسواق المحلية ليوم السبت، (3 تشرين الاول 2020).



بغداد - السعر في بورصة الكفاح

123,850

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

123,250

124,250

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السليمانية

123,850

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البصرة

124,000

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الموصل

123,900

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