اليوم.. مواجهة مثيرة بين بيرسبوليس والنصر في نصف نهائي دوري ابطال آسيا

2020/10/03 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…يحتضن ستاد جاسم بن حمد في الدوحة اليو مالسبت، موادهة مثيرة بين بيرسبوليس الإيراني والنصر العسودي في نصف نهائي كأس اسيا 2020.

وكان النصر تأهل إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1995، وفاز بلقب كأس الكؤوس الآسيوية في نسخة 1997-1998 وكأس السوبر الآسيوية 1998.

في المقابل يسجل بيرسيبوليس الظهور الثالث خلال السنوات الأربع الأخيرة في الدور قبل النهائي، علماً بأنه بلغ المباراة النهائية عام 2018 قبل أن يخسر أمام كاشيما انتليرز الياباني.

وتصدر النصر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للسد القطري و7 لسيباهان الإيراني و5 للعين، ثم فاز في دور الـ16 على التعاون السعودي 1-0 وفاز في ربع النهائي على الأهلي السعودي 2-0.

في المقابل تصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من التعاون السعودي والدحيل القطري و7 للشارقة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على السد القطري 1-0، وفي ربع النهائي على باختاكور الأوزبكي 2-0.



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