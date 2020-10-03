تسجيل / 139 / اصابة جديدة بكورونا و / 135 / حالة شفاء في ديالى

2020/10/03 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل / 139 / اصابة بفيروس كورونا و / 135 / حالة شفاء وحالتي وفاة ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العدد التراكمي للاصابات المؤكدة في المحافظة بلغ / 10329 / اصابة ، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء الى / 9223 / ،و عدد المتوفين / 212 / " ./انتهى

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