مختص اقتصادي لـ/نينا / ..تأخر صرف الرواتب عملية مقصودة

2020/10/03 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد م نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي:" ان تأخير صرف رواتب الموظفين عملية مقصودة لابتزازهم وارغامهم على القبول بالامر الواقع ".وقال محمد علي في تصريج للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان كل الحكومات واجهت ازمات سيولة في بعض الاشهر ، الا انها كانت تسد النقص من الاقتراض الداخلي دون الحاجة الى تشريع اي قوانين " ، معتبرا :" ان الحكومة تخطط لامر ضاغط على حياة الموظف وتحاول فرضه عليه كأمر واقع وتحاول تسويقه عبر تعريض الموظف لاسوأ الظروف للقبول باملاءاتها".واضاف : " ان حياة الموظفين مبرمجة على رواتبهم من ايجارات واجور الكهرباء المشتراة من القطاع الخاص ، اضافة لاقساط القروض وغيرها مما يوجب الدفع في اوقات محددة ، وان تأخير الراتب يغير برمجة حياتهم بالكامل ويلقي مشكلة حياتية اخرى ويصيب كل القطاعات الاقتصادية بالخمول كون راتب الموظف هو المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني ".وحذر المختص الاقتصادي من :" ان اي سيناريوهات ضاغطة على حياة الموظفين ، دون ايجاد منافذ للتعويض ، سيؤدي الى خلق فوضى مجتمعية تزيد الطين بلة ولايمكن معالجتها"./انتهى8

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