2020/10/03 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |رئيس الجمهورية برهم صالح لمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس جلال طالباني: ما زلنا نستذكره ونستحضر أفكاره النيرة

-رئيس الجمهورية برهم صالح: الرئيس الطالباني كان المعلم الكبير ومهما تمر السنوات على رحيله تبقى تجربته وحكمته مصدر إلهام-رئيس الجمهورية برهم صالح: في خضم الازمات التي نعيشها على الجميع نبذ الخلاف وتوحيد المواقف للخروج من الأزمات

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