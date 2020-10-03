وزير الموارد من واسط: خطة عاجلة لإزالة التجاوزات على مشروع الدبوني

2020/10/03 | 12:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _واسطافاد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الذي يزور محافظة واسط اكد على ضرورة إزالة التجاوزات على مشروع الدبوني الاروائي، فيما اعلن عن وضع خطة عاجلة لإزالة تلك التجاوزات.وقال مصدر ، ان الحمداني أجرى زيارة ميدانية الى مشروع الدبوني الأروائي، واكد ان عدد كبير من التجاوزات وقعت على هذا المشروع ما اثرت سلباً على توزيع الحصص المائية للارازي الزراعية.واشار الى ان هذا المشروع يغذي ألاف الأراضي في مناطق الدبوني وبدرة وجصان وزرباطية، مؤكداً على وضع خطة عاجلة لإزالة تلك التجاوزات.

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