الخارجية: العراق اتخذ إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية

2020/10/03 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

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جدد وزير الخارجية، فؤاد حسين، السبت، التأكيد على أن العراق اتخذ إجراءات مشددة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكندي، فرانسوا فيليب، حيث ذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، 3 تشرين الأول 2020، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، بحث مع وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب، آليات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات، حيث ثمن حسين، مواقف كندا الداعمة للعراق والتعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأضاف البيان، أن "حسين تطرق إلى القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية مبدئيا بسحب سفارتها من بغداد"، مشددا على أن "الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، كما استعرض نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى طهران".

من جانبه أعرب فالوزير الكندي، عن دعمه للعراق حكومة وشعبا في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدا أن "بلاده وقفت إلى جانب العراقيين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة".

ر.إ

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