وزير الداخلية يطلع على الاجراءات الامنية لحماية الزائرين في كربلاء

2020/10/03 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء- واع

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي مع القيادات الأمنية في كربلاء الإجراءات الأمنية لحماية الزائرين المتوجهين إلى المدينة لأداء مراسيم زيارة الأربعينية.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ،أن "الغانمي وصل إلى كربلاء صباح اليوم برفقة رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير يارالله ".

وأضاف أن "الغانمي اجتمع مع القيادات الأمنية في المحافظة ،واطلع على الجوانب الأمنية والخدمية في الزيارة الأربعينية".

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