الهيئة تسجل ارتفاعا في إيرادات أيلول.. أكثر من 100 مليار دينار

2020/10/03 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت هيئة المنافذ الحدودية ارتفاعا في إيراداتها المتحققة لشهر أيلول الماضي….

وأكدت الهيئة في بيان لها أن مجمل الإيرادات الجمركية والضريبية الناتجة عن حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية، وصلت الى أكثر من مئة مليار دينار..



وشددت الهيئة على سعيها المتواصل لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الأمني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية.

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