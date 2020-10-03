وزير الخارجية الامريكي يهاتف نظيره العراقي.. وهذا ما بحثاه!!

2020/10/03 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، والقرار المبدئي للإدارة الأمريكية بإغل...

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