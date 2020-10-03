الصين: أميركا تهدد عملية نزع السلاح النووي

2020/10/03 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت الصين، السبت، أن الولايات المتحدة تهدد عملية نزع السلاح النووي، وسلام ورفاه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين.ووفقا لوكالة “شينخوا” أفاد، قنغ شوانغ، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في اجتماع بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بأن أكبر تهديد وتحد لهذه العملية حاليا هو عقلية الحرب الباردة والأحادية وممارسات التنمر.وأشار إلى أن الولايات المتحدة دأبت على مدى السنوات الماضية على الدعوة إلى الاستثنائية الأمريكية و”أمريكا أولا”، والضغط من أجل تحديث ترسانتها النووية، وخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.ولفت إلى أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى وحاولت التهرب من مسؤوليتها الخاصة في نزع السلاح النووي من خلال ترديدها عبارة “المحادثات الثلاثية”.وتابع، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات أحادية الجانب وتمارس أقصى قدر من الضغط بشأن القضيتين النوويتين الإيرانية والكورية بغية دفع أجندتها الجيوسياسية، مبينا أن مثل هذا السلوك يتعارض مع هدف عالم خال من الأسلحة النووية والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.



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