يوم مميز في مصر.. صلاح في مواجهة تريزيجيه في البريميرليغ

2020/10/03 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينضم الجمهور المصري الكروي بثقله، الأحد، لمشاهدة أحد أكثر معارك البريميرليغ إثارة حتى الآن، حيث يلعب اثنان من أفضل نجوم المنتخب المصري.

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