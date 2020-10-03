العراق السادس عالمياً والثاني عربياً.. الكشف عن صادراته النفطية إلى الولايات المتحدة في أيلول

2020/10/03 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم السبت عن حجم صادرات العراق إلى الولايات المتحدة الأميركية من النفط الخام خلال شهر أيلول الماضي، حيث بلغت أكثر من 3 ملايين برميل.

وقال الإدارة في إحصائيتها إن “العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول مليون و617 الف برميل وبمعدل 231 الف برميل يوميا، فيما صدر مليون و99 الف برميل في الاسبوع الثاني وبمعدل 157 الف برميل يوميا، فيما لم يصدر اي كمية من النفط في الاسبوع الثالث “، مشيرة الى ان “الاسبوع الرابع شهد تصدير كمية 301 الف برميل وبمعدل 43 الف برميل يوميا”.

وأشارت إلى أن “العراق جاء بالمرتبة السادسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها لامريكا خلال شهر ايلول 7 ملايين و518 الف برميل”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الاولى كاكثر دول مصدرة للنفط لامريكا حيث بلغت هذه الصادرات لشهر ايلول 87 مليون و465 الف برميل”.

واشارت الى ان “الصادرات العراقية لشهر ايلول انخفضت عن شهر آب السابق التي بلغت الصادرات فيها خمسة ملايين و369 الف برميل”.

وأعلنت وزارة النفط الخميس الماضي عن الصادرات النفطية الاولية لشهر ايلول الماضي، مبينة أن الصادرات بلغت أكثر من 78 مليون برميل وبإيرادات بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وقالت شركة تسويق النفط” سومو” التابعة للوزارة في إحصائية لها إنه كمية الصادرات من النفط الخام لشهر ايلول حسب المعلومات الاولية بلغت 78 مليوناً و388 ألفاً و619 برميلاً، بإيرادات بلغت ثلاثة مليارات و167 مليوناً و434 ألفاً و617 دولاراً.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من من البصرة بلغت 75 مليون برميلاً بمعدل 2500 برميل يوميا، بإيرادات بلغت 3 مليارات و36 مليوناً دولاراً، فيما بلغت الصادرات من جيهان التركي 3 مليون 133 الف و834 برميل بمعدل 104 الف برميل يوميا، فيما بلغت الصادرات الى الاردن 254 الف و785 برميل وبمعدل 8.5 الف برميل.

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