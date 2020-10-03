وزير الصحة نسبة الوفيات بكورونا وصلت الى 3.7%

2020/10/03 | 12:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة ان حكومة قليم كوردستان خصصت ميزانية اضافية لتوفير المستلزمات الضرورية لمواجهة فايروس كورونا.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان خصصت مبلغ 3 مليارات دينار اضافية لمواجهة فايروس كورونا مع الدخول في فصل الخريف وازدياد حالات الاصابة.

واضاف: على المواطنين الاستمرار على الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، ان هذه الجائحة تصيب العديد من المواطنين في اقليم كوردستان ونسبة الوفيات وصلت الى 3.7%.

وتابع: ان اكثر من 49628 اصابة بفايروس كورونا سجلت في اقليم كوردستان من مجموع 481131 فحصا مختبرياً لكن مع الاسف لدينا 1807 حالة وفاة بسب الاصابة بجائحة كورونا.

واوضح: من المفرح ان حالات الشفاء اكثر من الوفيات بشكل كبير مثلا لدينا 31672 حالة شفاء يعني 63% من مجمل المصابين بفايروس كورونا و32% من الاصابات هي تحت الرعاية الطبية المستمرة.

وقال: نستطيع تقليل الاصابات والحد من انتشار فايروس كورونا وهذا يتم بهمة المواطنين والتزامهم التام بالتعليمات الصحية.

PUKmedia خاص ‌

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