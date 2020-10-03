2020/10/03 | 12:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي اثر نوبة قلبية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي اثر نوبة قلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).