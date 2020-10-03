عالية نصيف تفتح النار على وزارة الخارجية: تعيينات بشهادات مزورة!

2020/10/03 | 12:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجمت النائبة عالية نصيف، السبت، اداء الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، واصفة تصرفاتها بـ "المخزية"، فيما حذرت من عواقب التغاضي عن أصحاب الشهادات المزورة في الوزارة.



وقالت نصيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 تشرين الاول 2020)، إن "الوضع الذي تمر به وزارة الخارجية يعد مقلقا جدا بسبب تفشي الوساطة والمحسوبية في تعيينات العديد من كوادرها طيلة السنوات الماضية وخصوصاً من حملة الشهادات المزورة".

واضافت نصيف أنه، "لا يخفى على أحد أن وضع وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج مقلق، واستمرار التغاضي عن هذا الوضع قد يتسبب بمشاكل لاتحمد عقباها، كما شهدنا في الفترة الماضية من خروقات وتصرفات مخزية إلى درجة تورط موظفي ممثلية العراق في إحدى البلدات بتهريب السجائر، أو قيامهم بظلم الجاليات العراقية ومعاملتهم باستعلاء واحتقار إلى درجة رفض تجديد جوازات المسجلين كطالبي لجوء في الأمم المتحدة في دولة سنذكرها في بيان قادم يتضمن ملف (سفارة وقنصليتين في دولة واحدة)".

وتابعت، "هذه السلوكيات سببها تعيين أشخاص من الشارع بالواسطة والمحسوبية وشهاداتهم مزورة، وكما نشاهد في القائمة المرفقة، أما لا توجد لها صحة صدور (مشكوك في أنها مزورة من سوق مريدي) أو لم تعادل (شهادة من جامعة أجنبية وهمية لاوجود لها أو مكتب أوكراني لبيع الشهادات) أو عدم وجود شهادة بكالوريوس".

من جهة اخرى، طالبت نصيف "وزارة الداخلية بملاحقة عصابات التزوير في سوق مريدي شرق بغداد التي تبيع الشهادات العليا، نظرا لما تسببت به هذه الشهادات من تخريب في العديد من مؤسسات الدولة".

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