نقابة الفنانين العراقيين تنعى الممثل نزار السامرائي

2020/10/03 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نعت نقابة الفنانين العراقيين،، الممثل نزار السامرائي الذي توفي الليلة الماضية في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 75 عاما.ولد الفنان الراحل في عام 1945 بمدينة الحلة وكان شغوفا في صغره بالرياضة والسينما معا.بدأ السامرائي مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك صادق الاطرقجي وطعمة التميمي وفخري العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية "بيت أبوكمال" ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية ، اضافة لخوضه تجربة الاخراج في اكثر من عمل.كما شارك الفنان الراحل في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها "عطارد" و"البديل" و"عندما تُسرق الأحلام" و"فتاة في العشرين" و"وجهة نظر" و"دائما نحب" و"فاتنة بغداد" و"أيوب" و"عائد من الرماد".وشارك في اكثر من 20 فيلما مثل "بيوت في ذلك الزقاق" و"الملك غازي" و"القادسية" و"يوم آخر" و"الباحثون" و"الحدود الملتهبة" و"صخب البحر" و"بغداد خارج بغداد"، كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم "عيون لا تنام" امام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل./انتهى9

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