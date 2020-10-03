الدفاع المدني يخمد حريقا في فندق وسط كربلاء وينقذ 30 نزيلا

2020/10/03 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل فندق / جنة الامير / الواقع في مركز مدينة كربلاء المقدسة والمكون من خمسة طوابق .وذكر مصدر في الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ واخراج 30 نزيلا بامان وسلام ، بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق والسيطرة على النيران ، التي كادت ان تلتهم طوابق الفندق ، رغم كثافة الزائرين وصعوبة المناورة في الوصول الى موقع الحادث ، وانهت الفرق واجباتها دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية ".واوضح انه تم استدعاء خبير الادلة للتحقيق باسباب اندلاع الحريق ./انتهى9

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