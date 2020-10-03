العراق يجدد تأكيده اهمية انشاء منطقة شرق اوسط خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى

2020/10/03 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ جدَّد العراق تأكيده اهمّية انشاء منطقة شرق اوسط خالية من الاسلحة النوويّة واسلحة الدمار الشامل الاخرى.واشاد وزير الخارجيّة فؤاد حسين في كلمة العراق التي ألقاها في الاجتماع رفيع المُستوى للاحتفال باليوم الدوليّ للقضاء التامّ على الأسلحة النوويّة يوم امس بحسب بيان لوزارة الحارجية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه بالجُهُود المبذولة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة المملكة الأردنيّة الهاشميّة في شهر تشرين الثاني لعام2019 ، مبينا :" ان هذه الخطوة من شأنها أن تُشكِّل مساراً مُتوازياً لدعم الجُهُود الدوليَّة الرامية لإنشاءِ منطقة خالية من الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.ودعا الوزير جميع الدول الأطراف إلى تغليب الهدف الأسمى، وهو الحفاظ على مستقبل البشريّة والتحلّي بمُرُونة أكبر لإنجاح أعمال المؤتمر الاستعراضيّ القادم للمُعاهَدة في عام 2021.وثمن جُهُود تنظيم الاجتماع رفيع المُستوى للاحتفال باليوم الدوليّ للقضاء التامّ على الأسلحة النوويّة، مؤكدا أنّه فرصة جوهريَّة لتسليط الضوء على المخاطر الهائلة المُحتمَلة والآثار الكارثيّة التي يُمكِن أن تنجم عن لُجُوء بعض الأطراف لاستخدام الأسلحة النوويّة.وجدّد الوزير تحذير العراق من الآثار الكارثيّة في حال استخدام الأسلحة النوويّة، مُشدّداً على ضرورة استمرار الجُهُود الدوليّة المبذولة لتعزيز عالميّة الاتفاقيّات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار.ولفت إلى أنّ حُكُومة العراق تدعم الجُهُود الدوليَّة التزاماً بالدستور العراقيّ الذي ينصّ على ضرورة احترام وتنفيذ الالتزامات المعنيّة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ للوُصُول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النوويّة.واشار إلى جملة من الخطوات التي اتخذها العراق، ومنها: دعم القرار الخاصّ بمُعاهَدة حظر الأسلحة النوويّة الذي اعتمدته الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، والانضمام إلى قائمة الدول الراعية لمشاريع القرارات الخاصَّة بالآثار الإنسانيّة للأسلحة النوويَّة./انتهى9

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