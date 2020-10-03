ثلاثة مليارات في إقليم كردستان لمكافحة كورونا

2020/10/03 | 12:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان اليوم السبت عن تخصيص ميزانية جديدة تقدر بثلاثة مليارات دينار لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير سامان البرزنجي إن جلس الوزراء قرر تخصيص ميزانية جديدة مقدارها 3 مليارات دينار لمكافحة الفيروس خلال المدة المقبلة لاننا مقبلون على فصلي الخريف والشتاء ومن المتوقع ان يرتفع معهما نسبة الاصابات بالمرض”.

ودعا الوزير سكان الاقليم الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، معبرا عن اسفه بالوقت ذاته من ارتفاع نسبة الاصابات والوفيات بالوباء التي يتم تسجيلها يوميا.

وسجل إقليم كردستان أمس الجمعة 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 255 في محافظة دهوك، و193 في السليمانية و192 في أربيل، كما سجلت 21 حالة وفاة جراء المرض.

ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 49134 إصابة، شفي منهم 31158، بينما توفى 1791 مصاباً بالفيروس.

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