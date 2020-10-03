روحاني يوجه للزوار الإيرانيين المتجهين إلى الحدود مع العراق

2020/10/03 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الإيراني حسن روحاني

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، الزوار الإيرانيين عدم التوجه إلى الحدود مع العراق، مؤكدا أن جميع المعابر الحدودية مع العراق مغلقة أمام زوار الأربعين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني، في كلمة خلال جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا، اليوم، 3 تشرين الأول 2020، ان "الحد الأدنى من التقدير للكادر الصحي هو استخدام الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية"، مجدد شكره وتقديره للكوادر الطبية والصحية في انحاء البلاد وما تقوم به من تضحيات في التعاطي مع الاصابات المختلفة بفيروس كورونا.

ووجه الرئيس الإيراني، دعوة للمواطنين بعدم التوجه إلى الحدود مع العراق للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين، لان المعابر الحدودية مغلقة أمام الزوار.

وفي سياق آخر، أفاد روحاني، بأن "الاقتصاد الايراني في وضع افضل من العديد من الدول، مثلا اقتصاد المانيا سجل تراجعا بشكل سالب بلغ 5,2 بسبب كورونا مع ان المانيا دولة متقدمة وغير محاصرة وبالتالي فأن اقتصادنا في وضع أفضل والنمو سواء كان ايجابيا أو سلبيا فهو أفضل من ألمانيا".

وحول الاقتصاد الرقمي، أوضح روحاني أن الاشهر الستة الأولى من هذا العام شهدت اجراءات مضاعفة في هذا المجال بحيث خطونا خطوات مهمة في مجال الاقتصاد الالكتروني والرقمي، مؤكدا ضرورة تقليل الحضور المباشر وهذا لايتحقق الا بالاقتصاد الالكتروني.

وأشار إلى ان "انتهاج سياسة التضامن والتنسيق في هذه الفترة التي نعاني فيها من الحظر وتداعيات كورونا كانت نتيجته هي الحفاظ على سلامة المواطنين ووضعهم المعيشي وهذا هو هدف الحكومة الاساسي الى جانب الاهداف الأخرى كالتعليم والثقافة وسائر القضايا".

ر.إ

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