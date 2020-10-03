الصّراع من أجل البقاء - نادية خلوف

2020/10/03 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا أصدّق أننّي عشت كل هذا الزمن و أنا غير مدركة لأمر الوقت وقيمته.



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كأنّ الوقت لا قيمة له.



لم أكبر منذ أوّل تنهيدة لأبي ، و أوّل دمعة لأمّي ، كان قلبي يتقطّع أرغب أن أفدي عائلتي التي غمرها الألم ، و أعاهد نفسي أنني سوف أبني بناية فيها شقّة لكل فرد من أفراد أسرتي.



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لم يكن يومها لديّ تصور ما هيّ الشّقة، لم أرها في قريتي ولا في مدينة السّلمية التي عشت فيها طفولتي حتى الرابعة عشر ، ثم كنت أعيش ......





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