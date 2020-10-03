يؤمن بالقرآن بسبب الجن - سامي الذيب

2020/10/03 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب وصلتني رسالة باللغة الأنكليزية من قارئ من شمال افريقيا لن اذكر لا اسمه ولا عنوانه ولا بلده.اترجم لكم تلك الرسالة بالعربية مع ردي عليها بعد حصولي على اذن القارئ.رسالة القارئ كما وصلتني مترجمة للعربية----------------اتمنى ان تكون بخير.



اسمي XXX.



أنا من XXX.



أتحدث العربية ولكن أجد أنه من الأسهل الكتابة باللغة الإنجليزية.



لقد شاهدت جميع محاضراتك تقريبًا على YouTube في برنامج البط ا ......





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