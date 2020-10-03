في مقولة المحاصصة - محسن ابو رمضان

2020/10/03 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان في مقولة المحاصصة .تتكرر مقولة المحاصصة عند اقتراب الحوار والمحادثات بين الحركتين الكبيرين فتح وحماس.وتبدأ بعض القوي والفاعليات والشخصيات بانتقاد هذه اللقاءات الثنائية بوصفها تتجاهل الآخرين من المكونات السياسية والمجتمعية و بوصفها تهدف الي تحقيق المحاصصة ببن الفصيلين الرئيسيين بالساحة الفلسطينية.ربما يعزز ذلك بعض التصريحات الصادرة عن الحركتين الكبيرين حول إمكانية تشكيل قائمة موحدة ......





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