حقيقة تنبؤ مسلسل كرتوني بوفاة دونالد ترامب

2020/10/03 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من المسلسل الكرتوني ” عائلة سيمبسون ” التي تم الإشارة إليها بأنها تتنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” خاصة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد .حيث يظهر في الصورة التي حظيت على تداول وتفاعل كبيرين بين المتابعين الرئيس ” ترامب ” وهو ممددا داخل تابوت […]

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