إفلاس أكبر شركة مقاولات بالإمارات

2020/10/03 | 12:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت شركة أرابتك القابضة الإماراتية -وهي أكبر شركة مقاولات فى الإمارات- إفلاسها بسبب وضعها المالي المنهار.وأرابتك هي أول حالة تصفية لشركة مدرجة في أسواق المال المحلية الإماراتية، ورغم أن التصفية كانت متوقعة فإن البعض اعتقد أن تغيير مجلس الإدارة كان في إطار إعادة الهيكلة وطرح خيار بديل لاستمرارية الشركة ربما يجدي نفعاً، لكن الخسائر المتراكمة لدى الشركة جاوزت نسبة 97% من رأس مالها.وفي العام 2009 شغل رجل الأعمال الأردني حسن اسميك منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة، مع 6 آخرين من أصل 11 رئيس مجلس إدارة، بينهم خادم القبيسي (المحبوس الآن في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فضيحة فساد صندوق السيادة الماليزي”).وفي العام 2014 صنفت مجلة فوربس الأمريكية الرجل كثالث أصغر ملياردير في الشرق الأوسط، وصنف في العام ذاته في مجلة ميد ضمن أكثر 12 شخصية اقتصادية مؤثرة عالمياً بسبب عمله في أرابتك، وصنفت الشركة كأكثر شركات المقاولات الخليجية نمواً في الشرق الأوسط.



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