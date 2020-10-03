كوسرت رسول: رحيل مام جلال أكبر خسارة في التاريخ

2020/10/03 | 12:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر 3 سنوات على رحيل مام جلال، القائد العظيم لشعبنا وأول رئيس جمهورية كوردي منتخب في العراق، رحيل مام جلال كان أكبر خسارة في تاريخ الكورد وكوردستان، ومن الصعب ان يمنحنا التاريخ شخصية كاريزمية اخرى مثل مام جلال.

كان مام جلال بالنسبة لي صديقاً ورفيق نضال وقائداً، كان مدرسة لاعداد العشرات بل المئات من الكوادر وهو من اعاد اطلاق شرارة الثورة في كوردستان، وكان نهجه وسياسته ورؤيته عاملا لتقوية الديمقراطية والسلام والاستقرار والتعايش في العراق والمنطقة، وبالنسبة للكورد كان مام جلال حامي مكانة ودور الكورد في العراق والمنطقة، ومدافعا عن الكورد في العالم، كان مام جلال يؤدي السياسة دوما بحكمة ودقة وبعد النظر من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير.

كان فقدان ورحيل مام جلال، كارثة كبيرة، فبعد رحيله تعترضنا يوما بعد يوم ازمات ومشاكل وخلافات وصراعات اكثر، مع الاسف ليس بيننا ليعالج جميعها بحكمته ونتجاوز المرحلة الراهنة، لكن يمكن ونستطيع ان نجعل من رؤية وحكمة مام جلال عاملاً لمعالجة جميع المشاكل ونجد تحت مظلة تجربته السياسية والدبلوماسية السبيل الامثل لمعالجة المشاكل وان نخدم القضية المشروعة لشعبنا بافضل صورة.

ان كاريزما وشخصية مام جلال وتفانيه تعلمنا ان نضحي بمصالحنا الشخصية والحزبية من اجل المصلحة العامة والعليا لشعبنا وان نناضل جميعنا من اجل هدف واضح وصريح.

في الذكرى الثالثة لرحيل مام جلال الذي يذكره الحبيب والعدو نبعث الف تحية وسلاماً لروحه الطاهرة ونؤكد كما في السابق على ادامة نهجه والنهج المقدس للشهداء وسنبذل كل الجهود من اجل الكورد وكوردستان.

وارى بان هذه الذكرى الاليمة فرصة لاعلن باننا سنكون على مستوى هذه المسوؤلية الكبيرة وان نحافظ على امانة الرئيس مام جلال كقرة اعيننا ولن نسلمها لاي قدر او مستقبل غامض.

كوسرت رسول علي

رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة

الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص ‌

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