بالصور... المكتب السياسي يحيى الذكرى السنوية الثالثة لرحيل فقيد الامة

2020/10/03 | 12:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر اليوم السبت 3/10/2020، الذكرى السنوية الثالثة على رحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، وفي الوقت الذي تقرر فيه عدم اجراء اي مراسيم رسمية على ضريح الرئيس مام جلال، فقد جرت مراسيم في المكتب السياسي وباقي مكاتب ومؤسسات وهيئات الاتحاد الوطني بهذه المناسبة الاليمة.

وفي مبنى المكتب السياسي نظمت وقفة بهذه المناسبة فيما تم تنكيس الأعلام بهذه المناسبة الاليمة.

PUKmedia / خاص ‌

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