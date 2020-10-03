الاعلام الامني يعلن اعتقال 26 ارهابيا شمالي العراق

2020/10/03 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن القاء القبض على ستة وعشرين ارهابياً في محافظة نينوى شمال العراق....

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