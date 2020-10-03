الخارجية العراقية: الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/03 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، فيما اشار نظيره الكندي فران...

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